अंजना सिंह की 'दक्षिण भारतीय बहू' अब यूट्यूब पर मचाएगी धमाल, जानें कब और कहां देख सकेंगे फिल्म

प्रवीण कुमार गुडुरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को संदीप सिंह और अविनाश रोहरा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में अंजना सिंह एक दक्षिण भारतीय बहू के किरदार में नजर आएंगी, जबकि राकेश बाबू उनके साथ मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा फिल्म में अमित शुक्ला, विद्या सिंह, प्रेम दुबे, अनु ओझा, प्रकाश जैस, राम बाबू कंचेर्ल, जया नायडू और जया राव जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत ओम झा ने कंपोज किया है और गाने अरबिंद तिवारी ने लिखे हैं।