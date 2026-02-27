अक्षय कुमार ने डिजिटल लत पर जताई चिंता, बोले- बच्चों को मोबाइल देना माता-पिता की बड़ी भूल

इस सवाल पर एक दर्शक ने जवाब देते हुए कहा, "सर, आजकल बच्चे खाना भी मोबाइल देखकर ही खाते हैं।" यह सुनकर अक्षय ने कहा कि समस्या की जड़ खुद अभिभावकों में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चे छोटी उम्र में फोन नहीं मांगते, बल्कि माता-पिता ही उन्हें हाथ में थमा देते हैं। कम उम्र में मोबाइल फोन बच्चों के लिए एक खतरनाक जाल की तरह काम करता है, जो उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और विकास को प्रभावित करता है।