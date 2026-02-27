'अब चर्चा का कोई मतलब नहीं है', द केरल स्टोरी-2 के रिलीज को हरी झंडी मिलने पर बोले विपुल शाह

उन्होंने कहा, “अब, हाई कोर्ट के आदेश के बाद आगे चर्चा का कोई मतलब नहीं है। माननीय जजों को सीबीएफसी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) के काम करने के तरीके में कोई कमी नहीं मिली। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। आम तौर पर किसी फिल्म की सेंसर स्क्रीनिंग में पांच लोगों की कमिटी होती है। हालांकि, इस फिल्म के लिए, केरल के दो सोशल वर्कर्स समेत आठ लोग थे, ताकि यह पक्का किया जा सके कि राज्य से जुड़ी कोई गलत जानकारी न हो।”