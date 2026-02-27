अहान पांडे में है ओल्ड-स्कूल रोमांटिक हीरो वाली ईमानदारी : अली अब्बास जफर

अली का कहना है कि ग्रेस (रोमांस) और फायर (एक्शन) का यह कॉम्बिनेशन अहान के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। फिल्ममेकर ने बताया कि दर्शक सिर्फ एक्शन के पंच नहीं देखना चाहते, वे उस पंच के पीछे का इमोशन और मकसद महसूस करना चाहते हैं। अगर हीरो जिस चीज के लिए लड़ रहा है, उससे वह गहराई से जुड़ा है– जैसे प्यार, परिवार या विश्वास तो एक्शन में भावनात्मक चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि लोग अहान की परफॉर्मेंस से इतना कनेक्ट महसूस करते हैं।