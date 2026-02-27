छत्तीसगढ़ में फिल्म 'शतक' टैक्स फ्री, अगले 6 महीने तक नहीं लगेगा कोई कर

छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, हिंदी फीचर फिल्म 'शतक: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष' को छत्तीसगढ़ में 28 फरवरी 2026 से अगले छह महीनों तक टैक्स फ्री किया गया है। राज्य सरकार ने फिल्म के विषय और खासियत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।