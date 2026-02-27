जब राज कपूर ने कराया रवींद्र जैन को सालों तक इंतजार, 'राम तेरी गंगा मैली' से जुड़ा दिलचस्प किस्सा

रवींद्र जैन के संगीत निर्देशन में जो पहली फिल्म रिलीज हुई, वो 'कांच और हीरा' (1972) थी। इस फिल्म में रवींद्र जैन ने फिर रफी साहब से एक गीत गवाया, जिसके बोल थे ‘नजर आती नहीं मंजिल'। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, लेकिन रवींद्र जैन के काम की सराहना हुई। इसके बाद उन्होंने ‘सौदागर’, 'चोर मचाए शोर', 'चित चोर', 'तपस्या', 'हम नहीं सुधरेंगे', 'खून खराबा', 'प्रतिशोध', 'ये कैसा इंसाफ', 'कहानी फूलवती की', 'मुझे कसम है', 'माटी बलिदान की', 'गुलामी की जंजीर' जैसी और भी कई फिल्मों के लिए काम किया और लोकप्रियता हासिल की।