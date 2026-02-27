'डकैत' की सफलता के लिए भद्रकाली मंदिर पहुंचे अदिवि शेष, आशीर्वाद लेकर शुरू किया प्रमोशन

फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत अब हो चुकी है। हालांकि, हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का नया गाना 'रूबरू' रिलीज कर दिया है। यह एक रोमांटिक ट्रैक है, जिसे अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर पर फिल्माया गया है। गाना दर्शकों को दोनों किरदारों के बीच के गहरे भावनात्मक रिश्ते को दिखाता है। इसे फहीम अबदुल्लाह, चिनमयी श्रीपदा ने मिलकर गाया, जबकि रीतेश राजवादा ने इसके लिरिक्स लिखे हैं और भीम्स सीसिरोलिओ ने म्यूजिक तैयार किया है।