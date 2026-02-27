डकैत
डकैत
'डकैत' की सफलता के लिए भद्रकाली मंदिर पहुंचे अदिवि शेष, आशीर्वाद लेकर शुरू किया प्रमोशन

मुंबई, 27 फरवरी (आईएएनएस)। अभिनेता अदिवि शेष जल्द ही मृणाल ठाकुर के साथ फिल्म डकैत में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक गुस्सैल अपराधी की है, जो प्रेमिका से मिले धोखे का बदला लेने की फिराक में है। यह फिल्म दर्शकों को इमोशनल और एक्शन से भरपूर अनुभव देने वाली है।

बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद में अदिवि शेष ने हाल ही में वारंगल के प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया।

अदिवि ने इस मौके पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, "हर फिल्म कैमरे के रोल होने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। 'डकैत' मेरे लिए कुछ खास और निजी सफर रहा है। मैं शुरू से ही इसकी स्क्रिप्ट से जुड़ा रहा हूं।"

फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत अब हो चुकी है। हालांकि, हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का नया गाना 'रूबरू' रिलीज कर दिया है। यह एक रोमांटिक ट्रैक है, जिसे अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर पर फिल्माया गया है। गाना दर्शकों को दोनों किरदारों के बीच के गहरे भावनात्मक रिश्ते को दिखाता है। इसे फहीम अबदुल्लाह, चिनमयी श्रीपदा ने मिलकर गाया, जबकि रीतेश राजवादा ने इसके लिरिक्स लिखे हैं और भीम्स सीसिरोलिओ ने म्यूजिक तैयार किया है।

गाने को लेकर अभिनेता ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा, "'रूबरू' इसलिए खास है क्योंकि यह फिल्म की भावनात्मक कमजोरियों, कनेक्शन और किरदारों के बीच की शांत गहराई को बयां करता है। दर्शकों के साथ कहानी शेयर करने से पहले मैं उनसे आशीर्वाद और शुक्रिया कहना चाहता था।"

अदिवि ने आगे कहा, "हमने इस फिल्म में बहुत मेहनत और दिल लगाया है। अप्रैल में दर्शक इसे थिएटर में देखेंगे, इस बात का मुझे बेसब्री से इंतजार है।"

शेनिल देव द्वारा निर्देशित फिल्म में मृणाल और अदिवी के अलावा, प्रकाश राज, सुनील, अतुल कुलकर्णी, जैन मैरी खान, कामाक्षी भास्कर और अनुराग कश्यप जैसे कलाकार नजर आएंगे। सुप्रिया यारलागड्डा द्वारा निर्मित इस फिल्म को सुनील नारंग ने सह-निर्मित किया है और इसे अन्नपूर्णा स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

