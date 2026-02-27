तीन साल तक इग्नोर, फिर बनाया जीवनसाथी: हेजल कीच और युवराज सिंह की दिलचस्प लव स्टोरी

28 फरवरी 1987 को जन्मीं हेजल और युवराज की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। युवराज उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े स्टार थे। उन्होंने हेजल को देखा और पहली नजर में ही उन्हें पसंद करने लगे। उन्होंने हेजल से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की और उन्हें कॉफी पर चलने के लिए कहा। हेजल हां तो कह देती थीं, लेकिन जब मिलने का दिन आता, तो अपना फोन बंद कर देतीं और मिलने नहीं जाती थीं। ऐसा एक-दो बार नहीं, बल्कि कई बार हुआ।