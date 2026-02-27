दक्षिण भारतीय सभ्यता का प्रतीक बना विजय देवरकोंडा का शाही आउटफिट, जानें क्या-क्या था लुक में खास

खास बात यह भी है कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना दोनों के चेहरे पर दृष्टि बट्टू भी मौजूद था। माना जाता है कि दृष्टि बट्टू जोड़ों को नजर से बचाने के लिए लगाया जाता है। अभिनेता के लुक में सबसे ज्यादा सुर्खियां टेंपल हारम और टेंपल नेकलेस ने बटोरीं, जो दक्षिण भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। टेंपल हारम और टेंपल नेकलेस पर बारीकी से देवी-देवताओं की तस्वीरें उकेरी जाती हैं और उन्हें बहुत पवित्र माना जाता है। टेंपल हारम बाकी ज्वेलरी की तुलना में ज्यादा भारी और पारंपरिक होता है, जिसपर भगवान गणेश-लक्ष्मी या मोर की प्रतिमा बनी होती है।