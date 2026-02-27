दक्षिण भारतीय सभ्यता का प्रतीक बना विजय देवरकोंडा का शाही आउटफिट, जानें क्या-क्या था लुक में खास
मुंबई, 27 फरवरी (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय सिनेमा के दो बड़े स्टार्स विवाह के बंधन में बंध चुके हैं, हम विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की बात कर रहे हैं, जिनकी शादी की फोटोज पर पूरा सोशल मीडिया प्यार लुटा रहा है।
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के शादी की रस्मों की फोटोज को खूब पसंद किया जा रहा है। कपल के रॉयल लुक, उनके आउटफिट और गहनों की चर्चा हो रही है। इसी क्रम में हम आपको बताते हैं कि दूल्हे बने विजय ने अपने लुक को पारंपरिक बनाने के लिए क्या-क्या खास पहना।
विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी का लुक खास बनाने के लिए दक्षिण भारतीय पारंपरिक गहनों और कपड़ों का चयन किया। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि किसी शाही राजकुमार की शादी हो रही है। अभिनेता ने अपने लुक को रॉयल दिखाने के लिए बहुत सी पारंपरिक ज्लैवरी पहनी, जिसमें कानों में गोल और बड़े बूंदें, टेंपल नेकलेस, टेंपल हारम, एंकल कड़ा, वद्दनम (कमर पेटी), कलाई कफ, बाजूबंद, बाजूबंद जैसी दिखने वाली अंगूठी और पेली बट्टू पहना।
खास बात यह भी है कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना दोनों के चेहरे पर दृष्टि बट्टू भी मौजूद था। माना जाता है कि दृष्टि बट्टू जोड़ों को नजर से बचाने के लिए लगाया जाता है। अभिनेता के लुक में सबसे ज्यादा सुर्खियां टेंपल हारम और टेंपल नेकलेस ने बटोरीं, जो दक्षिण भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। टेंपल हारम और टेंपल नेकलेस पर बारीकी से देवी-देवताओं की तस्वीरें उकेरी जाती हैं और उन्हें बहुत पवित्र माना जाता है। टेंपल हारम बाकी ज्वेलरी की तुलना में ज्यादा भारी और पारंपरिक होता है, जिसपर भगवान गणेश-लक्ष्मी या मोर की प्रतिमा बनी होती है।
दक्षिण भारतीय परंपरा का पालन करते हुए विजय ने वद्दनम भी धारण किया, जो अभी तक बहुत कम साउथ स्टार ने अपनी शादियों में धारण किया था। वद्दनम एक तरह की कमर पेटी या कमरबंद होता है, जिसपर मां लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान होती है। इसे दक्षिण भारतीय में सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।
सिर्फ गहने ही नहीं, बल्कि अभिनेता के कपड़ों में भी दक्षिण भारतीय परंपरा से प्रेरित थे। विजय ने अपने खास दिन क्रीम कलर की धोती पहनी और उसके साथ सुर्ख लाल रंग का बड़ा दुपट्टा लिया। दुपट्टे से ही उन्होंने अपने शरीर को आधा कवर किया था। अभिनेता का ओवरऑल लुक दिल जीतने वाला रहा। जिसने भी विजय और रश्मिका मंदाना की फोटोज देखी, वह बिना तारीफ किए रह नहीं पाया।
--आईएएनएस
पीएस/एएस