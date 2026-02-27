'दम लगा के हईशा' को 11 साल पूरे, आयुष्मान ने शेयर किया फिल्म का फेवरेट सीन

अभिनेता ने सीन शेयर कर लिखा, 'दम लगा के हईशा' के मेरे पसंदीदा दृश्यों में से एक। वे गुस्से में हैं, एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे, फिर भी संगीत के ज़रिए सब कुछ कह रहे हैं। मुझे हमेशा से यह पल बहुत पसंद आया है क्योंकि यह दिखाता है कि जब शब्द साथ नहीं देते, तब भी भावनाएं अपना रास्ता खोज लेती हैं। यह कितना अद्भुत है कि संगीत अपने आप में एक संवाद बन सकता है और कभी-कभी किसी भी संवाद से कहीं ज़्यादा बातें कह देता है।