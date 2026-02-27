पावर, प्राइस और प्रिविलेज की जंग, कौन बनेगा 'द सोसाइटी सीजन 2' का बाजीगर?

यह नया सीजन 9 मार्च से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। शो को रस्क मीडिया ने प्रोड्यूस किया है और इस बार इसकी दुनिया को एक ऐसे सिस्टम के रूप में तैयार किया गया है, जहां हर चीज की कीमत है। खाना, सुविधा, सुरक्षा- सब कुछ खरीदना पड़ेगा। इस सीजन की थीम साफ है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता और सबसे महंगी चीज है 'पावर'... जिसके पास ताकत है, वही फैसले ले सकता है और वही दूसरों की दिशा तय कर सकता है।