पुण्यतिथि विशेष : चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को दिखाती हैं बॉलीवुड की ये शानदार फिल्में

यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि अभिनेता बॉबी देओल और सनी देओल दोनों ने अपने करियर में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से प्रेरित किरदार निभाए थे। साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म '23 मार्च 1931: शहीद' में बॉबी ने भगत सिंह, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद की भूमिका सनी देओल ने निभाई थी। दोनों ही किरदारों को भी पसंद किया गया था। इसके अलावा, सनी देओल की 'इंडियन' फिल्म भी चंद्रशेखर आजाद के विचारों से प्रेरित थी और फिल्म के क्लाइमेक्स में सनी देओल में चंद्रशेखर आजाद की झलक दिखाई गई थी।