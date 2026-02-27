बाली के ‘जंगल स्विंग’ पर झूलीं अभिनेत्री दिव्या दत्ता, बचपन की यादों को किया ताजा

दिव्या ने झूला झूलने को बचपन की यादों से जोड़ते हुए लिखा, "मुझे बचपन से ही पेड़ों पर झूला झूलना बहुत पसंद था। चाहे पीपल का पेड़ हो, बरगद का या फिर नीम का, हर पेड़ पर झूला झूलने का मजा ही अलग होता था। झूलते वक्त पत्तों और टहनियों को छूना, ऊपर जाने की कोशिश करना, यह सब बहुत खूबसूरत एहसास देता था। बाली के इस जंगल स्विंग पर झूलकर मुझे वही पुरानी यादें फिर से जीने को मिली। उसी प्यारी याद को फिर से जीना सच में बहुत अच्छा एहसास था।"