मनीष मल्होत्रा का 'बोले चूड़ियां' से प्रेरित नया आउटफिट, न्यासा देवगन को बनाया अपनी मॉडल

मनीष ने लिखा, "साल 2001 में आई फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' का गाना 'बोले चूड़ियां' भारतीय शादियों में संगीत की परंपरा शुरू करने वाला माना जाता है। इस गाने में पूरा परिवार सज-धजकर डांस करता है। करण जौहर की इस फिल्म में करीना के कपड़े 25 साल बाद भी पॉप कल्चर का हिस्सा हैं और लोग उन्हें याद करते हैं।"