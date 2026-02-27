यादों में इंदीवर : जनता के लिए गीत लिखने वाले गीतकार, जब कल्याण जी ने समझाया बारीक फर्क

इंदीवर ने इसे 'पतवार की दरकार नहीं' लिखा था, जो हिंदी के हिसाब से सही लगता था। लेकिन संगीतकार कल्याणजी ने उन्हें अलग से बुलाया और समझाया कि 'दरकार' का मतलब 'चाहिए' होता है। इसलिए यहां 'पतवार की दरकार नहीं' की जगह 'पतवार भी दरकार नहीं' होना चाहिए, क्योंकि 'भी' से अर्थ और मजबूत होता है। इंदीवर ने इसका जवाब देते हुए भरत व्यास के एक गीत का उदाहरण दिया - “जिंदगी भी एक मोटरकार है, उसको भी एक ड्राइवर की दरकार है।” लेकिन कल्याणजी ने अपनी बात पर जोर दिया और समझाया कि भाषा के सही इस्तेमाल से गीत का भाव बेहतर पहुंचता है। इस छोटी सी बातचीत से इंदीवर की भाषा की सरलता और संगीतकारों के साथ उनके रिश्ते और मजबूत होते गए।