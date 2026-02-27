रवि दुबे बनेंगे 'लक्ष्मण', अभिनेता ने बताया कैसे एक साल पहले ही मिल गया था 'ईश्वरीय संकेत'

रवि ने बताया, "मंदिर देखकर मुझे हैरानी हुई क्योंकि मुझे पहले कभी नहीं पता था कि लखनऊ को प्राचीन काल में लक्ष्मण पुरी कहा जाता था। वहां की मान्यता है कि भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यह शहर सौंपा था। इस संयोग से मैं बहुत प्रभावित हो गया था। हालांकि, मैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए गया था। वहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की पौराणिक तस्वीर थी। मैंने वहां पर प्रार्थना की, बाहर आए और फोटो खींची। उस समय जिस शो की शूटिंग हो रही थी, इसमें मेरा किरदार लखन था (शो का नाम 'लखन लीला भार्गव' था)।