रोज डॉन, हेजल कीच और अब गुरबसंत कौर, तीन नाम और एक अभिनेत्री

फिल्मों की बात करें तो उन्हें पहली बड़ी पहचान 2011 में आई फिल्म 'बॉडीगार्ड' से मिली। इस फिल्म में उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया। इससे पहले वह तमिल फिल्म 'बिल्ला' में डांस नंबर कर चुकी थीं। उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी छोटे रोल किए, लेकिन वह बड़ी स्टार नहीं बन पाईं। इसके अलावा, वह रियलिटी शो 'बिग बॉस 7' में भी नजर आईं, हालांकि शो में उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चला।