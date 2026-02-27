वर्ल्ड एनजीओ डे : चिरंजीवी से दीपिका तक, एनजीओ के जरिए बदल रहे हैं लाखों जिंदगियां

फरहान अख्तर मर्द कैंपेन के जरिए लैंगिक समानता और महिलाओं के सम्मान पर जागरूकता फैलाते हैं और प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत हैं और उनकी प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन वंचित बच्चों, खासकर लड़कियों को शिक्षा और स्वास्थ्य सहायता देती है। आलिया भट्ट का कोएक्जिस्ट के जरिए पशु कल्याण और पर्यावरण पर काम करता है। वे सलाम बॉम्बे जैसे संगठनों से भी जुड़ी हैं, जो मुंबई के कमजोर बच्चों को शिक्षा देता है। जैकलीन फर्नांडीज का यू ओनली लिव वन्स जानवरों के कल्याण के लिए काम करता है।