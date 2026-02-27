शॉर्टकट नहीं, लंबी पारी के खिलाड़ी बनना चाहते हैं विशाल मोहन, स्टारडम पर दिया बड़ा बयान

विशाल मोहन ने अपने आगामी प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि वे अब साउथ सिनेमा की तरफ रुख कर रहे हैं। उनके आने वाले प्रोजेक्ट में साउथ की एक फिल्म शामिल है, जिसमें वे विलेन के रोल में नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि 'यादव जी की लव स्टोरी' रिलीज के बाद ऑडियंस मुझे 'आशिकी इम्तिहान लेती' और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में देखेगी, जिसमें एक साउथ इंडियन डेब्यू भी शामिल है जिसमें मैं नेगेटिव रोल में हूं।