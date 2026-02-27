'हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं', 'एक्यूज्ड' में अस्पष्टता पर निर्देशक अनुभूति कश्यप ने तोड़ी चुप्पी

अनुभूति ने कहा, ''शुरुआत से ही मेरी टीम का मानना था कि इस कहानी को एक खास नजरिए और सहानुभूति के साथ दिखाना चाहिए। अगर इसे चौंकाने या विवाद पैदा करने के इरादे से पेश किया जाता, तो यह कहानी के साथ अन्याय होता। स्क्रिप्ट लिखते समय भी यह बात ध्यान में रखी गई कि फिल्म का ट्रीटमेंट सधा हुआ और संवेदनशील रहे। कहानी का मकसद दर्शकों को झटका देना नहीं, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करना था।''