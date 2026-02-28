अमर उपाध्याय ने बेटे को दी नसीहत- इतने बेहतर बनो कि कोई नजरअंदाज न कर सके

आर्यमन की यह परफॉर्मेंस उनके अभिनय करियर की शुरुआत मानी जा रही है। वहीं, कुछ समय से खबरें थीं कि आर्यमन जल्द ही टीवी की दुनिया में डेब्यू करने जा रहे हैं। हालांकि, इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब भी आर्यमन अपने काम को और निखारने में लगे हैं। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में हंसल मेहता की वेब सीरीज 'गांधी' में काम किया है और इंडस्ट्री की बारीकियां सीख चुके हैं। इस अनुभव से वे न केवल प्रोफेशनल जानकारी प्राप्त कर रहे हैं बल्कि अपने पिता के गाइडेंस के अलावा खुद के स्किल को भी निखार रहे हैं।