ऋचा चड्ढा के नए प्रोजेक्ट पर पति अली फजल ने जताया गर्व, व्यक्त की मन की भावनाएं

अली ने ऋचा को याद करते हुए लिखा, "जब आपको ऐसे ही दो हाथ दिल का शेप बनाते हुए दिख जाएं तो बस वही करना चाहिए। मुझे यह मौका तुम्हारे साथ मिलता है, ऋचा चड्ढा। तुम्हारे नए प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तुम्हारा शूट का पहला दिन है। मुझे तुम पर बहुत-बहुत गर्व है।"