‘कृष्ण-राधा से रणभूमि तक’ शो हाउसफुल, मनोज मुंतशिर ने फैंस और टीम का जताया आभार

इसके अलावा मनोज ने टीम के अन्य सदस्यों की भी सराहना की। उन्होंने पुनीत जे पाठक की स्टेजक्राफ्ट की तारीफ की, वीर कानाबार, निधि वर्मा, विराट भरद्वाज के साथ ही कुंवर अंशित की म्यूजिक मैजिक बनाने की कला की सराहना की। कॉस्ट्यूम डिजाइनर अम्बरीश कपाड़िया को क्रेडिट दिया कि उन्होंने खास साथ दिया। उन्होंने रवि लालपुरिया और डॉक्टर गौतम भंसाली जैसे भाइयों को याद करते हुए कहा कि मुंबई ने उन्हें ऐसे साथी दिए जो एक आवाज पर चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। अपनी टीम मोहित बाजपेयी, शुभम गुप्ता, रोहित सिंह, ध्रुवल वैष्णव, तपस्या शुक्ला समेत सभी को दिल से शुक्रिया कहा।