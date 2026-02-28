'डकैत' की सफलता के लिए अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर ने टेका मत्था, तिरुपति में लिया भगवान का आशीर्वाद

इस दौरान दोनों कलाकारों ने मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया और फिल्म की सफलता की दुआ मांगी। मंदिर से बाहर निकलते ही दोनों ने आईएएनएस के साथ बातचीत की। अभिनेता अदिवि ने कहा, "असल में, हम कल अपनी फिल्म का एक गाना लॉन्च करने तिरुपति आए थे। इतनी दूर आने के बाद हमें लगा कि स्वामी जी के दर्शन जरूर करना चाहिए। सच कहूं, तो उनके बिना दर्शन किए जाने का ऐसा कुछ मन भी नहीं था।''