दिल छू लेने वाले सफर की कहानी है ‘हेलो बच्चों’, मेरे लिए बेहद खास : विनीत कुमार

विनीत ने बताया, "हेलो बच्चों को यह बात खास बनाती है कि यह दो सफर को एक ही धागे में पिरोकर खास तरीके से दिखाती है – एक टीचर अपने मकसद को ढूंढता है और स्टूडेंट अपने विश्वास को ढूंढते हैं। लाखों लोगों पर असर डालने वाले असली व्यक्ति का किरदार निभाना बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही बहुत आभार भी। मैंने इसमें सब कुछ झोंक दिया है। उम्मीद है कि दर्शक प्यार, संघर्ष और उम्मीद का यह सफर महसूस करेंगे और देश भर के अनगिनत छात्रों की कहानियों की झलक देखेंगे। यह मेरे लिए बेहद खास है।”