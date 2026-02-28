मास नहीं, अच्छे दिल वाला हीरो बनना चाहता हूं, प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट देना मेरी प्राथमिकता है: विमल

फिल्म ‘वादम’ को मसानी पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। हाल ही में रिलीज हुआ ट्रेलर काफी चर्चा में है। ट्रेलर में विमल को एक बैल के मालिक के रूप में दिखाया गया है, जिसका शानदार बैल जल्लीकट्टू के खेल में हिस्सा लेता है। कहानी में एक बूढ़ा आदमी हत्यारों की तलाश करता दिखता है, जो किसी का सिर काट सकें। कई हत्या की कोशिशें नाकाम होती हैं। ट्रेलर में एक्शन सीक्वेंस के साथ-साथ भावनात्मक और शानदार डायलॉग्स भी हैं। एक जगह विमल कहते हैं कि पैसे के लिए काम करने वाले पीछे हट सकते हैं, लेकिन इज्जत के लिए लड़ने वाले कभी नहीं झुकते। वहीं, हत्या का ऑर्डर देने वाला कहता है, “समझदार बनने की जरूरत नहीं, उसे सामने से मार डालो।”