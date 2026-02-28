शिवालिका ओबेरॉय ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पति अभिषेक पाठक के काम को लेकर किया खुलासा

शिवालिका ने इंस्टाग्राम पर अपने पति अभिषेक के साथ अपने हालिया मैटरनिटी शूट की कई तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में दोनों साथ नजर आ रहे हैं। वहीं, अभिनेत्री अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। शिवालिका ने अपनी पोस्ट में मजाकिया अंदाज में इसे 'को-प्रोडक्शन' बताया। उन्होंने लिखा, "इसे को-प्रोडक्शन कहें। अभिषेक पाठक (पति) इन दिनों अपनी आगामी थ्रिलर फिल्म दृश्यम की शूटिंग में व्यस्त हैं और मैं एक इंसान को बनाने में व्यस्त हूं। डील हो गई।"