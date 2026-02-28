सचिन के साथ डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज सलिल अंकोला: क्रिकेट छूटा तो 'कुरुक्षेत्र' का बने हिस्सा, जानें आज कहां हैं?

क्रिकेट छोड़ने के बाद सलिल ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। हालांकि, जिंदगी में मिले एक झटके ने उनकी पूरी दुनिया ही बदलकर रख दी। उन्होंने कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया, जिनमें 'सीआईडी', 'कहता है दिल', 'कोरा कागज' और 'शशश... कोई है' जैसे टीवी शोज शामिल हैं। फिल्मों में भी वह नजर आए। साल 2000 में आई संजय दत्त स्टारर फिल्म 'कुरुक्षेत्र' में उन्होंने पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया। इसके अलावा 'पिताह', 'चुरा लिया है तुमने' और 'साइलेंस प्लीज... द ड्रेसिंग रूम' जैसी फिल्मों में भी काम किया। साल 2006 में उन्होंने सलमान खान के रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस' में भी हिस्सा लिया।