सिंगर पापोन ने खास अंदाज में पत्नी श्वेता मिश्रा को शादी की सालगिरह की दी बधाई

पापोन ने लिखा, "शादी के 22 साल पूरे हो गए। वे (श्वेता मिश्रा महंत) अभी भी सही हैं और मैं अब भी सीख रहा हूं। हमने 29 साल साथ बिताए हैं। फिर भी मुझे हमारे साथ के मजेदार पल, छोटी-छोटी हलचल और हर रोज का वो सवाल 'आज खाने में क्या है?' बहुत अच्छा लगता है। श्वेता मिश्रा महंत मेरी सबसे पसंदीदा साथी हैं। उनके साथ मैं खुलकर हंस सकता हूं, बहस कर सकता हूं और बिना कुछ किए भी घंटों साथ बिता सकता हूं।"