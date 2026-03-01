ऑस्कर विजेता हांस जिमर के लाइव कॉन्सर्ट में शामिल होंगी श्वेता त्रिपाठी

संगीत श्वेता के अभिनय का अहम हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा, "हर नए प्रोजेक्ट से पहले मैं एक प्लेलिस्ट बनाती हूं। इस प्लेलिस्ट में ऐसे गाने होते हैं जो मेरे किरदार की भावनाओं को दर्शाते हैं। इससे मुझे किरदार की चुप्पी, ठहराव, और अंदर की उलझनों को समझने में मदद मिलती है। कई बार स्क्रिप्ट पूरी तरह समझ में आने से पहले ही संगीत मुझे किरदार के करीब ले जाता है। हैंस जिमर का संगीत भी यही काम करता है, बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझा देता है।"