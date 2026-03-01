जब करण जौहर के सामने छलका टाइगर श्रॉफ का दर्द, बोले- 'फिल्म के फ्लॉप ने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया था'

मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में टाइगर ने स्वीकार किया कि उस समय वे काफी टूट गए थे। उन्होंने करण को बताया, ''मैं लगातार बॉक्स ऑफिस के आंकड़े देखता रहता था और हर रिपोर्ट का असर मुझ पर हो रहा था। फिल्म की असफलता को मैंने काफी पर्सनल ले लिया था। मुझे लगा कि कहीं न कहीं मैं दर्शकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। यही सोच मुझे अंदर से परेशान करती रही। एक दौर ऐसा था, जब मैं डिप्रेशन जैसा महसूस करने लगा था। हालांकि, मैंने हार नहीं मानी और खुद को संभालते हुए काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की।''