'जय हिंद, जय सिंध' में जया प्रदा को निर्देशित करना मेरे लिए एक फैन मोमेंट था: इंद्रजीत लंकेश

मुंबई, 1 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय सिनेमा समाज और इंसानी रिश्तों का आईना है। इस बीच फिल्म 'जय हिंद, जय सिंध' काफी चर्चाओं में है। यह फिल्म बंटवारे के दौर को दिखाती है, जिसमें प्यार, पहचान और एकता का संदेश है। फिल्म के निर्देशक इंद्रजीत लंकेश ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बताया कि यह फिल्म सिर्फ एक पीरियड ड्रामा नहीं, बल्कि उन भावनाओं की कहानी है जो आज भी लाखों परिवारों की यादों में जिंदा हैं। उन्होंने फिल्म की सोच, कलाकारों के साथ काम करने का अनुभव और भारतीय सिनेमा की बदलती दिशा पर विस्तार से बात रखी।