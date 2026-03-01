पैदा होते ही टाइगर श्रॉफ को मिला था 'साइनिंग अमाउंट', सुभाष घई ने किया था ये बड़ा वादा

टाइगर ने साल 2014 में फिल्म 'हीरोपंती' से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनके एक्शन और डांस की खूब तारीफ हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और टाइगर को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला। इसके बाद उन्होंने 'बागी', 'ए फ्लाइंग जट', 'मुन्ना माइकल', और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' जैसी फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ फिल्में सफल रहीं, तो कुछ बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाईं।