'बच्चा माता-पिता जैसा ही होता है', पूजा हेगड़े ने खास अंदाज में दी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं

पूजा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने बचपन की एक तस्वीर साझा की, जिसमें उनके माता-पिता एक ही गिलास से दो स्ट्रॉ लगाकर ड्रिंक पीते नजर आ रहे थे। पूजा भी अपने स्टाइल से स्ट्रॉ से ड्रिंक पीती दिख रही हैं। इस तस्वीर के साथ अभिनेत्री ने मजेदार अंदाज में अंग्रेजी में एक कहावत लिखी, जिसका हिंदी अर्थ है कि बच्चा अपने माता-पिता जैसा ही होता है। इस लाइन के साथ उन्होंने आगे लिखा, "हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी और पापा, मैं आपसे प्यार करती हूं।" इसके आगे उन्होंने रेड हार्ट इमोजी का इस्तेमाल किया।