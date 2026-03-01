बच्चों के लिए कम बन रही फिल्मों पर निर्देशक रवि उदयवार ने जताई चिंता, कहा- 'विदेशी कंटेंट देख रहे लोग'

रवि ने कहा, ''आज की फिल्मों में मासूमियत कम होती जा रही है। मैं अपनी फिल्मों के दौरान भी कलाकारों से बार-बार कहता हूं कि रोमांस में सादगी और मासूमियत वापस लाने की कोशिश करें। पहले की प्रेम कहानियों में एक सहजता होती थी, जो दिल को सीधे छूती थी। अब सब कुछ बहुत ज्यादा दिखावटी हो गया है। भावनाओं को गहराई से महसूस करने की जगह उन्हें बाहरी अंदाज में पेश किया जा रहा है। मुझे पुराना दौर याद आता है जब छोटी-छोटी बातों में भी सच्चाई नजर आती थी।''