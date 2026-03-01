होली खेलने पहली बार बिहार पहुंचे एल्विश यादव, खेसारी लाल यादव संग करेंगे परफॉर्म

पटना, 1 मार्च (आईएएनएस)। बिहार में डिजिटल और रियलिटी शो की दुनिया का एक चमकता सितारा पहुंचा। सोशल मीडिया और टीवी इंडस्ट्री में चर्चा में अक्सर बने रहने वाले यूट्यूबर एल्विश यादव जब पटना पहुंचे तो फैंस के बीच उत्साह का माहौल पैदा हो गया। लोग उनकी झलक पाने के लिए इकट्ठा हो गए। एल्विश यहां एक होली सेलिब्रेशन इवेंट में शामिल होने के लिए आए हैं।