होली 2026: 'खेलेंगे हम होली' से 'बलम पिचकारी' तक, रंगों को और गाढ़ा कर देंगे ये क्लासिक और ट्रेंडिंग गाने

साल 2000 में आई मल्टीस्टारर फिल्म 'मोहब्बतें' का ‘सोनी सोनी अखियों वाली’ गाना होली के रंगों में रोमांस की मिठास भरता है। उदित नारायण, जसपिंदर नरुला के गाने को आज भी पसंद किया जाता है। इसके अलावा, साल 1977 में आई फिल्म आपबीती का ‘नीला पीला हरा गुलाबी’ मजेदार गाना होली पार्टी का मूड बनाता है। वहीं, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के धमाकेदार डांस वाला गाना ‘जय जय शिवशंकर’ 2019 में आई फिल्म वॉर का है। इस लिस्ट में अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की मौज-मस्ती भरा गाना ‘लेट्स प्ले होली’ भी है, जो साल 2005 की फिल्म 'वक्त' का है।