होली 2026: 'खेलेंगे हम होली' से 'बलम पिचकारी' तक, रंगों को और गाढ़ा कर देंगे ये क्लासिक और ट्रेंडिंग गाने
मुंबई, 1 मार्च (आईएएनएस)। रंगो के त्योहार की होली को बस तीन दिन शेष हैं। ऐसे में रंग, मिठाइयां और नए कपड़े के साथ उल्लास देखने को मिल रहा है। होली पर बने सदाबहार गानों के बिना यह त्योहार सादा है। होली अधूरी लगती है बिना उन गानों के जो पीढ़ियों से लोगों को झूमने पर मजबूर करते हैं। बॉलीवुड ने होली पर ढेरों यादगार गाने दिए हैं, जिनमें से कुछ क्लासिक हैं तो कुछ ट्रेंडिंग हैं।
इन सदाबहार गानों की खासियत है कि ये गाने हर उम्र के लोगों को एक साथ लाते हैं और जश्न को और भी यादगार बना देते हैं। चाहे पुरानी फिल्मों की मिठास हो या नई फिल्मों का जोश, ये सभी होली का रंग गाढ़ा कर देते हैं।
‘बद्री की दुल्हनिया’ गाना फिल्म 'बदरीनाथ की दुल्हनिया' का है, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। वरुण धवन और आलिया भट्ट की जोड़ी ने इस गाने में होली का जोश दिखाया। देव नेगी, नेहा कक्कड़, मोनाली ठाकुर की आवाज से सजे गाने को पसंद किया जाता है। फिल्म 'कटी पतंग' का ‘खेलेंगे हम होली’ गाना कभी पुराना नहीं हुआ। साल 1971 में रिलीज फिल्म के इस गाने में राजेश खन्ना और आशा पारेख की केमिस्ट्री देखने को मिली और ग्रामीण होली की खूबसूरती भी झलकती है। गाने को लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने आवाज दी है।
साल 2000 में आई मल्टीस्टारर फिल्म 'मोहब्बतें' का ‘सोनी सोनी अखियों वाली’ गाना होली के रंगों में रोमांस की मिठास भरता है। उदित नारायण, जसपिंदर नरुला के गाने को आज भी पसंद किया जाता है। इसके अलावा, साल 1977 में आई फिल्म आपबीती का ‘नीला पीला हरा गुलाबी’ मजेदार गाना होली पार्टी का मूड बनाता है। वहीं, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के धमाकेदार डांस वाला गाना ‘जय जय शिवशंकर’ 2019 में आई फिल्म वॉर का है। इस लिस्ट में अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की मौज-मस्ती भरा गाना ‘लेट्स प्ले होली’ भी है, जो साल 2005 की फिल्म 'वक्त' का है।
होली के रंगों को गाढ़ा करने वाले गानों की लिस्ट काफी लंबी है। दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर स्टारर 'ये जवानी है दीवानी' का ‘बलम पिचकारी’ है। वहीं, 'सिलसिला' से अमिताभ बच्चन और रेखा का यह क्लासिक गाना ‘रंग बरसे भीगे चुनर वाली’ आज भी फुल वॉल्यूम पर बजता है। बात होली के गानों की हो तो ‘जोगी जी धीरे धीरे’ फिल्म 'नदिया के पार' के गाने को भी नहीं भूला जा सकता।
'शोले' फिल्म का ‘होली के दिन दिल खिल जाते हैं’, मदर इंडिया का ‘होली आई रे कन्हाई’, बागबान का ‘होली खेले रघुबीरा’ गाना परिवार के साथ होली का मजा दोगुना करता है। इसमें ‘होलिया में उड़े रे गुलाल’ लोकप्रिय होली गीत के साथ ही जूही चावला, सनी देओल और शाहरुख खान की फिल्म 'डर' का 'ऐसे रंग लगाना' भी शामिल है।
