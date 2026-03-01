7 साल बाद भी धूम मचा रहे हैं 'लुका छुपी' के गाने, रील्स से शादियों तक छाया कार्तिक आर्यन का जादू

मुंबई, 1 मार्च (आईएएनएस)। साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'लुका छुपी' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस फिल्म की असली ताकत सिर्फ इसकी कहानी या कॉमेडी नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी पहचान बने इसके गाने। इन गानों को लंबे समय तक लोकप्रिय बनाए रखने में अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री कृति सेनन की स्क्रीन प्रेजेंस का बड़ा हाथ है। आज इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे सात साल हो गए हैं, लेकिन इसके गाने आज भी शादी-ब्याह और डांस रील में देखने को मिलते हैं।