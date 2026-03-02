खेती-किसानी और रिश्तों की कहानी, 'किसान बहुरिया' के साथ लौट रहीं अंजना सिंह

फिल्म में अंजना के साथ प्रशांत सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। प्रशांत सिंह ने फिल्म का आकर्षक पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस पोस्टर में अंजना सिंह और प्रशांत सिंह के साथ फिल्म के अन्य कलाकार भी दिख रहे हैं। पोस्टर को देखकर लगता है कि फिल्म की कहानी पारिवारिक भावनाओं से भरी हुई है, साथ ही इसमें संघर्ष और मेहनत को भी दिखाया जाएगा।