गुरनाम भुल्लर संग रोमांस करती नजर आएंगी ईशा मालवीय, फिल्म रिलीज से पहले शेयर किया वीडियो

इसके बाद अभिनेत्री को साल 2023 में रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' में देखा गया था, जहां से उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की थी। इसी के साथ ही उन्होंने कई लोकप्रिय गानों में काम किया है, जिनमें 'पांव की जुत्ती' और 'शेकी शेकी' जैसे म्यूजिक वीडियो शामिल हैं। वह 'लवली लोला', 'पति पत्नी और पंगा', और 'लाफ्टर शेफ्स' में भी नजर आ चुकी हैं।