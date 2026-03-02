'जब खुली किताब' में खुलेंगी पचास साल पुराने रिश्ते की परतें, उम्रदराज प्रेम पर बनी अनोखी फिल्म

फिल्म को सौरभ शुक्ला ने लिखा और निर्देशित किया है। कहानी एक ऐसे दंपति की है, जिन्होंने साथ में पचास साल बिताए हैं। उनकी जिंदगी में रोजमर्रा की आदतें, साझा यादें और एक समझ है। इस दंपति में पति 'गोपाल' का किरदार पंकज कपूर निभा रहे हैं। ट्रेलर में गोपाल और अनुसूया की साधारण जिंदगी दिखाई गई है। वे एक-दूसरे को बिना कहे समझ लेते हैं। लेकिन, जब अनुसूया एक पुराना राज खोलती है, तो गोपाल की दुनिया हिल जाती है।