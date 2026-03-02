तैयारी सिर्फ करियर की नहीं, रिश्तों की भी! इस दिन दस्तक देगा 'एस्पिरेंट्स' का नया सीजन

इसका पहला सीजन 2021 में रिलीज किया गया था, जिसके बाद इसे काफी तारीफ मिली थी। इसी को देखते हुए मेकर्स ने सीरीज के तीसरे सीजन की घोषणा कर दी है। यह सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी। ‘एस्पिरेंट्स सीजन 3’ का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब आज मेकर्स ने शो के नए सीजन की घोषणा करने के साथ ही इसकी प्रीमियर की तारीख भी जारी कर दी है।