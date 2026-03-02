'वातायनासन' से मानसिक थकान और तनाव से मिलेगी छुट्टी

शिल्पा शेट्टी ने सोमवार को इंस्टाग्राम के जरिए 'वातायनासन' को करके दिखाया। साथ ही, इसको करने के फायदे बताए। उन्होंने आसन को करते हुए वीडियो पोस्ट किया। वहीं, इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए अभिनेत्री ने लिखा, "यह ध्यान बढ़ाता है, इच्छाशक्ति मजबूत करता है और संतुलन बनाने में मदद करता है। तनाव, चिंता और मानसिक थकान को कम करने में सहायक है। कूल्हों, जांघों, घुटनों और टखनों का लचीलापन और ताकत बढ़ाता है। शरीर के निचले हिस्से में रक्त संचार को बेहतर बनाता है।"