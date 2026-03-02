'वातायनासन' से मानसिक थकान और तनाव से मिलेगी छुट्टी
मुंबई, 2 मार्च (आईएएनएस)। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी संतुलित आहार और फिटनेस को लेकर काफी सक्रिय रहती हैं। वे हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने और खानपान के तरीकों पर खास ध्यान देती हैं और साथ ही, अपने प्रशंसकों को अपनाने की सलाह भी देती हैं।
शिल्पा शेट्टी ने सोमवार को इंस्टाग्राम के जरिए 'वातायनासन' को करके दिखाया। साथ ही, इसको करने के फायदे बताए। उन्होंने आसन को करते हुए वीडियो पोस्ट किया। वहीं, इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए अभिनेत्री ने लिखा, "यह ध्यान बढ़ाता है, इच्छाशक्ति मजबूत करता है और संतुलन बनाने में मदद करता है। तनाव, चिंता और मानसिक थकान को कम करने में सहायक है। कूल्हों, जांघों, घुटनों और टखनों का लचीलापन और ताकत बढ़ाता है। शरीर के निचले हिस्से में रक्त संचार को बेहतर बनाता है।"
अभिनेत्री ने आखिरी में अपने फैंस से सवाल पूछते हुए लिखा, "आप कितनी देर तक इस आसन में संतुलन बनाए रख सकते हैं?"
वातायनासन, जिसे 'घोड़े के मुख की मुद्रा' वाला योगासन भी कहा जाता है, एक उन्नत संतुलित योगासन है, जो कूल्हों और पैरों को मजबूती देने के साथ-साथ मानसिक स्थिरता बढ़ाता है। यह अर्ध पद्मासन और घुटने के बल संतुलन का एक संयोजन है, जो जांघों व कूल्हे के जोड़ों को खोलने में मदद करता है।
हालांकि इस योगासन को करने में शुरू में दिक्कत हो सकती है लेकिन नियमित रूप से करने पर संतुलन बनने लगेगा। इसको करने से पहले एक बार वार्मअप जरूर करें, जिससे आसन करने में आसानी हो सकती है।
हालांकि, हर कोई इस आसन को नहीं कर सकता है। गंभीर बीमारी और गर्भवती महिलाओं को करने से पहले अपने विशेषज्ञ से एक बार सलाह जरूर करें।
आयुष मंत्रालय ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह आसन संतुलन और एकाग्रता में सुधार लाने में मदद करता है। साथ ही, यह जांघों और कूल्हे के क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। साथ ही, गठिया के दर्द और अकड़न को कम कर सकता है।
