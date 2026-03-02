संजू सैमसन के मुरीद हुए 'मिस्टर इंडिया', अनिल कपूर ने पारी को बताया 'शानदार'

बता दें कि वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को 196 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के रूप में निरंतर झटके लगे, लेकिन पारी की शुरुआत करने आए संजू सैमसन अंत तक टिके रहे और टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही लौटे। सैमसन ने 50 गेंदों पर 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 97 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी की मदद से भारत ने 4 गेंद पहले 5 विकेट पर 199 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच रहे।