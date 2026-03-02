सना मकबूल ने 'बेगम ऑफ क्राइम' में अपने किरदार को लेकर किया बड़ा खुलासा

सीरीज में सना ने दिव्या नामक अभिनेत्री का किरदार निभाया है, जो जिंदगी को अपनी शर्तों से जीना चाहती है। अपने किरदार के बारे में विस्तार से बात करते हुए सना ने कहा, "दिव्या का रोल ग्रे शेड्स वाला है। एक अभिनेत्री के तौर पर उसके मन में उतारना इमोशनली बहुत मुश्किल था। आप उसके हर फैसले से सहमत नहीं होते, लेकिन उसके दर्द और उन हालातों को समझ सकते हैं जिन्होंने उसे ऐसा बनाया।"