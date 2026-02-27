आंध्र प्रदेश : दूध में मिलावट से 15 लोग अभी भी बीमार, अस्पतालों में चल रहा इलाज

22 फरवरी को पूर्वी गोदावरी के जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को किम्स अस्पताल से सूचना मिली थी कि कई बुजुर्ग मरीज पेशाब न आना, उल्टी, पेट दर्द और गंभीर किडनी खराब होने जैसी समस्या के साथ भर्ती हुए हैं, जिन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ी।