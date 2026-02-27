आयुर्वेद में दालों के स्वास्थ्य लाभ: मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, चना, राजमा और सूखी मटर खाने के फायदे और परहेज

मूंग दाल: मूंग हल्की और आसानी से पचने वाली दालों में से एक है, जिसकी तासीर ठंडी होती है। इसका सेवन कमजोर पाचन, एसिडिटी, डायबिटीज, पीसीओएस और थायरॉइड मरीजों के लिए उत्तम बताया गया है। हालांकि बहुत ज्यादा कफ, सर्दी-जुखाम और अत्यधिक ठंड के मौसम में इस दाल को रात में खाने से बचना चाहिए।