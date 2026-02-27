थायराइड को बिगाड़ सकते हैं ये आहार, जानें क्या खाए और क्या नहीं

अब सवाल है कि क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थ सीधे तौर पर थायराइड को प्रभावित करती हैं, जैसे गांठ वाली सब्जी। थायराइड में किसी की तरह की गोभी और सोयाबीन नहीं खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे पाचन में भारी और कफ को बढ़ाने वाली होती हैं। बात अगर फलों की करें तो थायराइड में केला, आम, चीकू और अंगूर से परहेज करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही बार-बार गर्म किया हुआ तेल, मूंगफली का तेल और रिफाइंड तेल के सेवन को भी हानिकारक माना गया है। वहीं दालों में राजमा, छोले और सोयाचंक्स खाने की मनाही है।