दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा रही रोज की आदतें, इस तरह करें बचाव

दांतों का इनेमल वैसे तो शरीर की सबसे मजबूत परतों में से एक होता है, लेकिन लगातार अम्लीय प्रभाव से टूटने लगता है। ज्यादा एसिडिक चीजें दांतों के इनेमल को हटाने की कोशिश करती हैं। शुरुआत में इसका एहसास नहीं होता, लेकिन समय के साथ दांतों की सतह खुरदुरी होने लगती है। फिर हल्का ठंडा-गर्म या मीठा खाते ही झनझनाहट शुरू हो जाती है। दांतों की बनावट में आए इस बदलाव से बैक्टीरिया को जमने का मौका मिलता है, जिससे कैविटी और मसूड़ों की समस्या बढ़ सकती है।