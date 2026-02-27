दिनभर में कितनी चाय सेहत के लिए सही? नींद से लेकर पाचन तक के लिए नुकसानदायक

विज्ञान के अनुसार, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिनभर में दो से तीन कप चाय पर्याप्त मानी जाती है। एक कप चाय में औसतन तीस मिलीग्राम के आसपास कैफीन होता है। अगर दिनभर में बहुत ज्यादा चाय पी ली जाए, तो कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है। जब शरीर में कैफीन जरूरत से ज्यादा पहुंचता है, तो उसका सीधा असर दिमाग और नींद पर पड़ता है। व्यक्ति को बेचैनी, घबराहट और रात में नींद न आने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कई बार हाथ-पैर में हल्का कंपन भी महसूस होने लगता है, जो इस बात का संकेत है कि शरीर पर कैफीन का दबाव बढ़ गया है।